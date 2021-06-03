Банк ДОМ.РФ профинансирует проекты "Кортрос" на 165 млрд рублей в Москве и области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ профинансирует девелоперские проекты группы компаний "Кортрос" на 165 млрд рублей в Московском регионе. Соглашение подписано на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Соглашение предоставляет Банку ДОМ.РФ возможность на конкурентных началах участвовать в проектном финансировании инвестиционных и инфраструктурных проектов общей стоимостью более 165 млрд рублей, которые ГК "Кортрос" реализует в Москве и Московской области", - отметили в пресс-службе Банка ДОМ.РФ.

Сотрудничество с Банком ДОМ.РФ даст возможность девелоперской компании начать развивать рынок арендного жилья и использовать новый механизм инфраструктурных облигаций для привлечения долгосрочных инвестиций, прокомментировал заместитель гендиректора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

"Мы рады закрепить уже имеющиеся партнерские отношения с Банком ДОМ.РФ подписанием соглашения. Достижение стратегических и долгосрочных договоренностей между ГК "Кортрос" и банком создает для нас еще одну возможность по созданию наилучшего конечного продукта, что является нашей основной задачей", - отметил президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.