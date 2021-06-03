Эксперт считает, что льготную ипотеку нужно оставить для определенных групп населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает необходимой программу льготной ипотеки, но при условии определения отдельных групп населения или регионов, которым она будет доступна.

"С учетом, прежде всего, социальной задачи, [льготную] ипотеку надо оставлять, но, наверное, делать ее, возможно, не для всех, все-таки делать какие-то определенные группы населения, выбирать регионы, может быть, где и доходы ниже, и насыщенность жильем меньше. Я думаю, что, возможно, такие решения все-таки мы ожидаем", - сказал он в четверг в интервью Первому каналу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.