В Минстрое считают, что цены на новостройки могут умеренно вырасти к концу года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Цены на новостройки в России могут умеренно вырасти к концу 2021 года относительно текущих показателей из-за инфляции и издержек. Об этом сообщил в интервью ТАСС в пятницу замглавы Минстроя России Никита Стасишин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас остается инфляция, у нас есть увеличение себестоимости строительства из-за нескольких факторов. Поэтому цены на жилье к концу года покажут, как и ранее, умеренный рост, который покроет затраты и даст возможность немного заработать застройщикам, чтобы вложить деньги в новые проекты", - сказал он.

Стасишин также добавил, что не ожидает, что цены на новостройки на стадии котлована и на готовое новое жилье сравняются. "Если мы говорим о строительном цикле, у нас остается ситуация, когда на этапе стройки жилье стоит дешевле, чем после ввода дома, минимум на 10%, и только благодаря этому у большинства проектов есть инвестиционная составляющая (для покупателя - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.