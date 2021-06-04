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Более 650 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала 2021 года

Лидерами этого года по обеспечению землей многодетных семей стали: городской округ Богородский, Люберцы, Серпухов, Коломна, Раменский, Чехов, Егорьевск и Химки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Свыше 650 многодетных семей обеспечили администрации городских округов Подмосковья бесплатными земельными участками за пять месяцев 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

"В Подмосковье продолжается работа по обеспечению бесплатными земельными участками семей с тремя и более детьми.<…> В апреле охватили почти 130 семей, а в мае земельные участки передали 170 семьям. Всего с начала года обеспечены землей 656 семей. Летом работа должна пойти активнее, и количество переданных семьям земельных участков еще увеличится", - приводятся слова министра экологии и природопользования региона Андрея Разина.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, слова которой приводятся в сообщении, лидерами этого года по обеспечению землей многодетных семей стали: городской округ Богородский, где администрация передала земельные участки 74 семьям, администрация Люберец обеспечила 55 многодетных семей, Серпухов передал участки 54 семьям, Коломна - 49 семьям, Раменский - 36 семьям, Чехов - 33 многодетным семьям, Егорьевск - 28 многодетным семьям, Химки - 28 семьям и другие.

Всего с момента реализации закона об обеспечении многодетных семей бесплатными земельными участками (с 2011 года) участки получила 28 661 подмосковная многодетная семья.

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