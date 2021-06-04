ДОМ.РФ и Мосбиржа планируют повышать финграмотность населения в части ипотечных облигаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Московская биржа планируют улучшить условия торгов с ипотечными ценными бумагами и повышать финансовую грамотность населения в части ипотечных облигаций. Соглашение о сотрудничестве между институтом развития и Мосбиржей подписано на полях Петербургского международного экономического форума.

"Подписанный меморандум позволит продолжить совершенствование биржевой и торговой инфраструктуры рынка ипотечных облигаций ДОМ.РФ, что будет способствовать повышению ликвидности рынка и расширению базы инвесторов. В частности, предполагается совместная работа по улучшению условий торгов и осуществления операций репо с ипотечными ценными бумагами, а также совместная деятельность по повышению финансовой грамотности населения в части ипотечных облигаций", - отметили в пресс-службе ДОМ.РФ

Также использование ипотечных ценных бумаг будет расширено при расчете индексов Мосбиржи. "Необходимо сделать ипотечные облигации удобными и привлекательными для всех классов инвесторов, чтобы их было легко купить и продать. Это позволит населению и пенсионным фондам вкладывать средства в надежные инструменты, а также даст возможность привлекать рыночные ресурсы в отрасль ипотечного кредитования", - считает генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Развитие инфраструктуры финансового рынка и создание комфортных условий для рынка ипотечных облигаций позволит обеспечить рост объема ипотеки и вовлечение инвесторов в этот рынок, отметил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. По его словам, Мосбиржа будет способствовать повышению ликвидности ипотечных облигаций и улучшать технологии их размещения.

С 2019 года благодаря совместной работе ДОМ.РФ и Мосбиржи время ипотечные облигации ДОМ.РФ стали доступны в репо с Федеральным казначейством, улучшены условия репо с Центральным контрагентом.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) занимают более 90% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и порядка 2% от объема долгового рынка России. Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства РФ. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.

О форуме

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий. Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.