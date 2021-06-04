Эксперт считает, что умные технологии снижают затраты застройщика и жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Развитие цифровых технологий и решений умного дома может быть затратно на первом этапе, однако в результате дает большую экономию как для застройщиков, так и для жителей, считает президент девелоперской группы "Эталон" Геннадий Щербина.

"Умные технологии дорогие только на первичном этапе, когда компания только начинает работать в этом направлении - надо купить программный продукт, разработать и внедрить инновационные решения, обучить специалистов, это серьезные первичные затраты. Однако потом они окупаются, так как снижают и затраты застройщика на проектирование и строительство дома, если говорить, например, о технологиях информационного моделирования в строительстве (BIM-технологии), и последующие затраты жителей по оплате коммунальных услуг, содержанию и эксплуатации при внедрении систем умного дома", - сказал Щербина ТАСС по итогам дискуссии на сессии Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что "Эталон" начал развивать направление BIM в 2012 году. В текущем году компания планирует перейти на использование цифровых моделей на этапе эксплуатации введенных домов и тем самым распространить BIM на весь жизненный цикл здания.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.