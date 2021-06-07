Банки готовы оперативно начать рефинансирование ипотеки по расширенной семейной программе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские банки выразили готовность оперативно начать прием заявок на рефинансирование ипотеки для семей с одним ребенком по расширенной льготной программе после выхода соответствующего постановления правительства. Об этом в понедельник ТАСС сообщили представители кредитных организаций.

Президент России Владимир Путин ранее на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил распространить действие семейной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит.

"ВТБ готов принимать участие в работе обновленный программы. В настоящее время мы ждем постановления правительства и начнем принимать заявки, как только будет информация о дате запуска изменений в программу", - сказали в пресс-службе ВТБ.

Директор ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин также отметил, что порядок приема заявлений по новым условиям должен быть прописан в отдельном постановлении правительства. "После того как документ будет опубликован, Банк ДОМ.РФ незамедлительно начнет работу в соответствии с ним. Уже сейчас мы проводим подготовительную работу с нашими клиентскими менеджерами в отделениях по всей стране", - добавил он.

Начать прием заявок по расширенной программе семейной ипотеки в ближайшее время планирует также Промсвязьбанк (ПСБ). "Мы ожидаем, что обновленная программа семейной ипотеки под 6% будет очень востребована, в том числе в целях рефинансирования кредитов, полученных ранее под более высокую ставку. Мы в принципе отмечаем стабильно высокий спрос на рефинансирование, что объясняется текущими рекордно низкими ставками по ипотеке, позволяющими существенно снизить переплату", - сказала руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

По словам Ларина, расширение семейной ипотеки на первого ребенка позволит увеличить выдачу таких кредитов более чем в два раза, в том числе за счет рефинансирования. Он добавил, что за три года реализации программа стала одной из главных мер поддержки граждан и рынка жилищного строительства.

Семейная ипотека

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России. Сейчас она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке.

Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. В апреле правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка.