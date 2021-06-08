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В Ростовской области к концу 2021 года возведут 2,6 млн кв. м жилья

С начала года в регионе уже построили 770 тыс. кв. м жилых помещений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня./ТАСС/. Ввод в эксплуатацию не менее 2,6 млн кв. м жилья запланирован в Ростовской области до конца 2021 года, сообщили в управлении информполитики регионального правительства со ссылкой на замглавы региона Виктора Вовка. С начала года в области уже возвели 770 тыс. кв. м жилплощади.

"Задача текущего года - ввести в эксплуатацию не менее 2 644,5 тыс. кв. м жилья. Вопросы вовлечения в оборот новых площадок для строительства должны быть предметом особого внимания и находиться на личном контроле глав муниципальных образований", - сказал он.

Вовк поручил муниципальным властям региона объединить работу по строительству жилья с госорганами и застройщиками."В рамках реализации программы по вводу жилья региональным министерством строительства организовано оперативное межведомственное взаимодействие с Росреестром и Ростовстатом", - говорится в пресс-релизе.

В 2020 году объем введенного в эксплуатацию жилья в Ростовской области составил 2,6 млн кв. м, что превысило планируемые показатели на 9,5%. До 2024 года власти региона планируют возвести 11 млн кв. метров жилплощадей.

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