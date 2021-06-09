Минстрой допустил распределение бюджета на благоустройство с учетом активности жителей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минстрой России рассматривает возможность распределения бюджета на формирование комфортной городской среды в регионах с учетом количества участников всероссийского голосования за объекты благоустройства. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

"Мы думаем об этом, мы это будем еще дополнительно обсуждать", - сказал Егоров, отвечая на вопрос, будет ли бюджет на благоустройство общественных пространств распределяться в зависимости от числа проголосовавших.

Замминистра отметил, что в этом году голосование прошло впервые, и у Минстроя была задача просто посмотреть возможности регионов. При этом некоторые субъекты пока не ставили перед собой задачу получить как можно больше голосов своих жителей, пояснил Егоров.

Минстрой РФ запустил специальную платформу по голосованию за проекты благоустройства za.gorodsreda.ru в феврале 2021 года. Само голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. Принять участие в выборе объекта благоустройства в своем регионе могли россияне в возрасте старше 14 лет. Зарегистрироваться на платформе можно было по номеру телефона или через учетную запись на портале госуслуг, также проголосовать гражданам помогали волонтеры. В результате свой голос отдали 9,7 млн человек. В целом на голосование было выставлено около 6 тыс. дизайн-проектов.