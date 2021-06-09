Эксперты: более 75% массового жилья в новостройках Москвы подходит под семейную ипотеку

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 75% жилья в новостройках массового сегмента Москвы подходят под программу семейной ипотеки при условии минимального первоначального взноса в 15%. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты в сфере жилой недвижимости.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил распространить действие семейной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит.

"При минимальном первоначальном взносе 15% и сумме допустимого кредита 12 млн рублей конечная стоимость покупаемого по этой программе жилья может составлять около 14,1 млн рублей. По нашим данным, порядка 75% выставленных на продажу квартир в массовом сегменте попадают в этот ценовой диапазон", - сказала руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" в Москве Ригина Гордеева.

Председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова отмечает, что на начало июня в Москве доступно около 10 тыс. квартир общей стоимостью до 14,1 млн рублей в 159 жилых комплексах, в Новой Москве под условия попадает около 9 тыс. квартир в 29 ЖК, а в Московской области - почти 23 тыс. квартир в 185 ЖК. В столице больше всего подходящих под условия семейной ипотеки квартир сосредоточено в Рязанском районе (7%), в Южном Бутово (6%), в Люблино, Западном Дегунино, Москворечье-Сабурово и Лефортово (по 5%), Очаково-Матвеевском и Марфино (по 4%).

Эксперты отмечают, что по программе семейной ипотеки можно купить и квартиры дороже 14,1 млн рублей при условии первоначального взноса более 15%. Застройщики скорее ожидали завершения льготной ипотеки с 1 июля для столичного рынка и не предполагали, что программа семейной ипотеки будет распространена на семьи с одним ребенком, поэтому уже весной некоторые участники рынка запустили ряд специальных предложений со ставками по ипотеке ниже среднерыночной, сообщила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

В то же время изменение структуры сделок по форме оплаты наблюдается сегодня во всех сегментах жилой недвижимости, в комплексах бизнес- и премиального сегмента достаточно высока доля ипотеки, значительную часть которой составляют программы с субсидированной ставкой, комментирует ситуацию на рынке президент девелоперской компании "Интеко", член Общественного совета при Минстрое Александр Николаев. "Это связано, в том числе, с тем, что для собственников бизнеса, например, эффективнее оставить деньги в обороте или инвестировать с большей прибылью, при этом выплачивая льготную ипотеку с господдержкой под 6-7% годовых. Таким образом, имея первоначальный взнос, например, 50%, можно выгодно инвестировать в семейный вариант квартиры стоимостью порядка 20-25 млн", - добавляет Николаев.

Какие квартиры доступны в Москве по семейной ипотеке

По данным "Бест-Новострой", доля однокомнатных квартир в новостройках Москвы с бюджетом до 14,1 млн рублей достигает 33%, двухкомнатных - 32%, трехкомнатных - 18%, студий - 17%. В Новой Москве однокомнатные - 36%, двухкомнатные - 34%, студии - 16%, трехкомнатные - 13% и четырехкомнатные квартиры - 1%, а в Московской области однокомнатные - 39%, двухкомнатные - 36%, трехкомнатные - 13%, студии - 11%, четырехкомнатные - 1%.

"Следует помнить, что большая доля компактных квартир (студий и однокомнатных) в статистике объясняется не столько их дороговизной, сколько большим объемом предложения. Основной объем совокупной площади квартир до 14,1 млн во всех регионах приходится на двух- и трехкомнатные квартиры", - отмечает Доброхотова.

В то же время средняя площадь такого предложения в Москве достигает 50,5 кв. м, в Московской области и Новой Москве - 56,6 кв. м. При этом, по словам Гордеевой, с бюджетом в 14,1 млн рублей в Новой Москве можно приобрести и, например, трехкомнатную квартиру площадью около 87-90 кв. м.

На сегодня из 25,4 тыс. квартир, реализующихся застройщиками по договорам долевого участия, менее 1% составляют объекты стоимостью до 5 млн рублей, 32% - от 5 до 10 млн рублей, 26% - от 10 до 15 млн рублей, говорит главный аналитик ГК "Миэль" Екатерина Бережнова. А также есть 550 объектов, продающихся в новостройках по договору купли-продажи, когда после завершения строительства жилого помещения права собственности оформляются на юридическое лицо, бывшее застройщиком или инвестором проекта. Среди этих объектов 9% составляют квартиры стоимостью до 5 млн рублей, 60% - от 5 до 10 млн рублей и 27% от 10 до 15 млн рублей.

При этом Бережнова обращает внимание, что постановление правительства устанавливает основные условия программы семейной ипотеки, но не обязывает любой банк оформить ипотеку каждой семье, которая подала заявку. Решение о выдаче ипотеки или возможности ее рефинансирования принимает кредитная организация.

О программе семейной ипотеки

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. В апреле правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка.

В новость внесены изменения (16:46 мск) - добавлен комментарий члена Общественного совета при Минстрое Александра Николаева