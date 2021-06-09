Медведев: сельская ипотека позволила получить жилье востребованным на селе специалистам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Программа сельской ипотеки по ставке 3% годовых, просубсидированная по предложению "Единой России", позволила решить жилищную проблему семьям специалистов, остро востребованных на селе. Об этом в среду заявил председатель партии Дмитрий Медведев, подводя итоги выполнения предвыборной программы 2016 года на совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России".

"Я уже говорил об инициативах, связанных с выделением подъемных средств для учителей и врачей, которые переехали в сельскую местность", - сказал Медведев, подчеркнув, что оказываемая партией поддержка села "на этом не исчерпывалась".

"По предложению нашей с вами партии была выделена субсидия на сельскую ипотеку под пониженные 3% годовых. Это позволило довольно значительному числу семей по всей стране решить свою жилищную проблему. Речь идет именно о специалистах наиболее дефицитных на селе", - указал председатель партии.

Медведев также напомнил, что в рамках федерального партийного проекта "Культура малой родины" единороссы уделяли внимание модернизации социальной инфраструктуры в малых населенных пунктах. "Партия помогла в выполнении специального поручения президента дополнительно направить на эти цели из бюджета не менее 24 млрд рублей в ближайшие годы", - резюмировал он, призвав держать данную тему на контроле.