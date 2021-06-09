Курганские власти рассказали о планах строительства жилья в 2021 году

ТАСС, 9 июня. Курганские власти планируют в 2021 году ввести в эксплуатацию 269 тыс. кв. м нового жилья, что на 1,6 тыс. кв. м больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства области.

"В Курганской области до конца 2021 года запланирован ввод жилья в эксплуатацию не менее 269 тыс. кв. м. С начала года в регионе уже возвели 66,752 тыс. кв. м, что составляет 24,8% к плану года. Из них 5,083 тыс. кв. м - многоквартирные дома и 62,474 тыс. кв. м - индивидуальное жилищное строительство", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в 2020 году ввели 267,4 тыс. кв. м жилья.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что в первом полугодии 2021 года рост строительства жилья уже составил почти 34% к этому же периоду прошлого года.

В ведомстве отметили, что всего за 2021 год планируют ввести в эксплуатацию не менее 79 тыс. кв. м многоквартирных жилых домов и 190 тыс. кв. м индивидуального жилья.

В департаменте добавили, что регион планирует использовать все имеющиеся инструменты - инфраструктурные облигации и кредиты, возможность снижения ставок по низкомаржинальным проектам - для увеличения ввода жилья и вовлечения земельных участков под жилищное строительство. В частности, правительство области направило заявку на предоставление инфраструктурных кредитов для стимулирования развития сферы ЖКХ и дорожного хозяйства.