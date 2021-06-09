На Кубани предлагают увеличить бюджет госпрограммы сельской ипотеки

ТАСС, 9 июня. Увеличить бюджет государственной программы сельской ипотеки и стимулировать те субъекты, где она реализуется наиболее эффективно предложил в среду в ходе заседания Высшего и Генерального советов "Единой России" секретарь реготделения партии Краснодарского края Николай Гриценко.

"Серьезное внимание мы уделили развитию агропромышленного комплекса, здесь хотелось бы внести предложение: в связи с тем, что село сегодня находится в непростом положении с точки зрения и социальной ситуации и миграции населения в город - урбанизация имеет острый характер, надо искать пути улучшения комфорта жизни на селе. В этом отношении сельская ипотека играет на наш взгляд ключевое значение. Мы считали бы правильным по государственной программе сельская ипотека - стимулировать субъект, где она дает высокий эффект и увеличить бюджет государственной программы с тем, чтобы она имела перманентный характер на длительный период", - сказал Гриценко.

Он отметил высокий спрос на программу среди жителей Краснодарского края, так по его словам, в 2020 году заявки на получение сельской ипотеки были поданы от 800 семей из Краснодарского края на сумму 1,7 млрд рублей, а в 2021 году количество заявителей выросла в три раза, заявки поданы на сумму 6 млрд рублей.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые. Основной вид экспортируемой продукции Кубани - пшеница. В 2020 году в Краснодарском крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - это продовольственное зерно. Урожай овощей и риса сохранился на уровне прошлого года - собраны 800 тыс. тонн овощей и 900 тыс. тонн риса.