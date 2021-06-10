В программу "Дальневосточный квартал" готовы включиться большинство регионов ДФО

ТАСС, 10 июня. Девять из 11 регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) готовы включиться в программу комплексной застройки "Дальневосточный квартал". Об этом сообщил в четверг министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на дискуссии "Город для людей: актуальные тенденции развития городов в ДФО", которая состоялась в рамках медиасаммита во Владивостоке.

"В рамках программы "Дальневосточный квартал" мы провели работу почти со всеми регионами. В девяти крупнейших регионах на выходе конкретные площадки объемом 2,1 млн кв. м. В этом году начинаем первые стройки. Будем расширять территории опережающего развития, заводить застройщиков в эти режимы с целью снижения цены на жилье", - сказал Чекунков.

Он напомнил о льготной программе "Дальневосточная ипотека". По его словам, она сделала жилье доступнее для молодых семей. Программой воспользовались 20,5 тыс. семей, а потенциально заинтересованы в улучшении жилищных условий и покупке жилья 380 тыс. молодых семей.

"Словосочетание "точечная застройка" стало ругательным. <...> Надо планировать район заранее. Для крупных городов - это минимум 100 тыс. кв. м организованной, запланированной застройки с разумной этажностью. <...> Нужны стандарты по паркам, по общим территориям, по дворам, парковкам, доступу людей с ограниченными возможностями, в рамках точечной застройки это нереализуемо", - сказал Чекунков.

Ранее он сообщал, что результатом реализации программы "Дальневосточный квартал" станет создание в городах ДФО новых комфортных жилых кварталов. На проекты комплексной застройки, соответствующие критериям программы, предлагают распространить льготы для резидентов территорий опережающего развития.

Дальневосточный медиасаммит проходит во Владивостоке 10-11 июня. В 2021 году его темой стала "Журналистика "постапокалипсиса": жизнь в изменившемся мире". Число зарегистрированных участников - около 2 тыс. человек. Для них подготовили отдельные блоки для печатных изданий, ТВ и радио, интернет-СМИ, SMM-специалистов, сессии, посвященные технологиям и работе с телеграм-каналами и TikTok.