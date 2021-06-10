В Москве ввели в эксплуатацию 3,8 млн кв. м недвижимости в январе-мае

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты ввели в эксплуатацию 3,8 млн кв. м недвижимости в Москве за январь-май 2021 года, из них жилье - 2,7 млн кв. м, сообщил в четверг журналистам председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

"За прошедший период 2021 года Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 3,8 млн кв. м недвижимости, из них жилье - 2,7 млн кв. м. Кроме того, сдано пять детских садов, две школы, три лечебно-оздоровительных объекта, два - культурно-просветительских, пять физкультурно-оздоровительных комплексов, пять православных храмов, 11 гостиниц и апарт-отелей, восемь торгово-бытовых объектов, семь административно-деловых зданий", - сказал Войстратенко.

Он добавил, что за пять месяцев 2021 года Мосгосстройнадзор оформил 223 разрешения на строительство на общую площадь 5,6 млн кв. м. Для сравнения за пять месяцев 2020 года - 208 разрешений на 3 млн кв. м. Большая часть разрешений выдана на строительство многоквартирных жилых домов.

"Среди наиболее значимых, сданных в эксплуатацию объектов, следующие: две станции метро "Мневники" и "Народное ополчение" БКЛ, электродепо "Сокол", новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова", детский музыкальный театр юного актера в ЦАО, детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек в составе клинической больницы в Коммунарке, спортивный комплекс с Центром художественной гимнастики, Ледовой ареной и Центром автомобильного спорта, ФОК с бассейном в Зеленограде, многофункциональный общественный центр "Саяны", - добавил Войстратенко.