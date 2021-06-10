Почти 60 тыс. россиян переселили из аварийного жилья с начала 2021 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Почти 60 тыс. россиян переселены с начала года из аварийного жилья, общая площадь расселенного жилья составила более 1 млн кв. м. Таким образом, план 2021 года уже выполнен наполовину, сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

"В части расселения аварийного жилья переселено чуть более 59 тыс. человек (55% от установленного показателя на 2021 год), расселено 1,03 млн кв. м (53% от показателя на 2021 года). В Сахалинской области и Карачаево-Черкесской Республике переселение граждан по плану на 2019-2021 годы завершено полностью", - говорится в сообщении.

Кроме того, по программе стимулирования жилищного строительства ("Стимул") в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 4,54 млн кв. м. жилья. На сегодняшний день объем ввода составил 1,17 млн кв. м - 25,8% от плана, сообщил на заседании министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Он добавил, что Минстрой уделяет особое внимание развитию городских агломераций, которые являются главными точками роста в регионах. "Отмечу, что уже проведен анализ основных показателей социально-экономического развития городов с населением свыше 500 тыс. жителей, факторов, влияющих на динамику спроса и изменение предложения, сформирован сводный рейтинг городов по потенциалу жилищного строительства", - приводятся в сообщении слова Файзуллина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что план расселения из аварийного жилья на территории России выполнен более чем на 200% в 2019-2020 годах.