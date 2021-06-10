Депутаты исключили из законопроекта спорную норму о приемке квартир с недостатками

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты ко второму чтению исключили из законопроекта норму, которая могла лишить дольщиков права не принимать квартиру у застройщика. Об этом в четверг сообщил один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Была норма, в больше степени редакционная, которая затрагивала вопросы принятия и непринятия участниками долевого строительства своей квартиры с недостатками. Она вызвала достаточно большой резонанс. <…> В этой связи мы решили оставить эту нормы без изменения", - сказал Николаев на заседании комитета. При этом, по его словам, исключаемая норма никак не меняла права граждан не принимать квартиру в собственность в случае обнаружения каких-либо недостатков.

Согласно действующему законодательству, дольщик может отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до тех пор, пока застройщик не устранит все недостатки. Однако подготовленный депутатами законопроект предлагал исключить эту норму из закона о долевом строительстве, при этом норма о том, что дольщик вправе потребовать от застройщика составления акта с указанием недостатков помещения, оставалась. В такой редакции законопроект был принят в первом чтении, однако вызвал спорную реакцию - некоторые эксперты высказывали опасения, что документ ухудшит положение дольщиков.

Помимо исключаемой нормы о процедуре приемки квартир, законопроект предлагает целый ряд поправок, которые, в частности, направлены на сокращение сроков завершения долгостроев и выплаты компенсаций обманутым дольщикам.