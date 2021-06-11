Фонд ЖКХ одобрил Хабаровскому краю заявку на 2,2 млрд рублей на расселение ветхих домов

ХАБАРОВСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат дополнительные средства на расселение аварийного жилья, заявка на сумму 2,23 млрд рублей одобрена Фондом содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в пятницу.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил нашу заявку на сверхлимитное финансирование расселения аварийного жилья. Речь идет о домах, признанными аварийными до 1 января 2017 года. Хабаровский край получит 2,23 млрд рублей на ликвидацию бараков, включенных в программу на 2022-2023 годы. Деньги мы сможем использовать сразу - и для строительства, и для приобретения квартир на вторичном рынке. Ограничений по лимитам в течение года не будет, так что все козыри в наших руках. Из бюджета региона софинансируется еще 952,35 млн рублей", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что жильем будут обеспечены 2 218 человек, которые сейчас проживают в аварийных домах. Более 1 тыс. из них проживают в Хабаровске, 282 человека - в Комсомольске-на-Амуре, 237 - в Советской Гавани, 192 человека - в Бикине, 132 - в поселке Токи Ванинского района, 120 - в поселке Уктур Комсомольского района, 93 человека - в поселке Майском Советско-Гаванского района, 51 человек - в поселке Литовко Амурского района,14 человек - в селе Константиновка Николаевского района.

По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019-2025 годы в Хабаровском крае расселено уже 11,8 тыс. кв. м - в новые квартиры переехали 695 человек. Работа ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда".

В настоящее время в стадии реализации находится второй и третий этапы программы. Для людей купят новые квартиры, также планируется строительство домов. Как ранее сообщали ТАСС в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, будет построено в общей сложности 24 многоквартирных дома по всему краю.

Ранее между Хабаровским краем и Фондом содействия реформированию ЖКХ было подписано дополнительное соглашение о досрочной реализации программы до конца 2022 года. Это позволит перейти к расселению жилого фонда, признанного аварийным уже после 1 января 2017 года.