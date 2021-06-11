Доля ипотеки на рынке новостроек Московского региона впервые с лета 2020 года достигла 70%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Около 70% сделок на первичном рынке Московского региона в мае прошли с привлечением ипотеки - 9,1 тыс. из 13,2 тыс., говорится в исследовании Аналитического центра ЦИАН.

"Впервые с лета прошлого года доля ипотеки достигла 70%. Средний чек ипотечных сделок вырос за год на 37% в Москве в старых границах, на 23% - в Новой Москве, на 24% - в Московской области", - говорится в сообщении. Так, в старой Москве средняя сумма ипотечной сделки в мае составила 15,9 млн рублей, в Новой Москве - 8,5 млн рублей, в Подмосковье - 6,2 млн рублей.

В целом доля кредитных сделок за месяц выросла на два процентных пункта. Такая динамика объяснялась ожиданиями окончания программы льготного кредитования, а также ростом цен на недвижимость при стагнирующих доходах населения, пояснили аналитики ЦИАН.

Так, в мае средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Московского региона составила 205,5 тыс. рублей - после ценовой стагнации марта и апреля цены выросли на 2,3% за месяц. В годовом же выражении, по подсчетам Аналитического центра ЦИАН, квартиры в новостройках Московского региона прибавили в цене 23,7%.

Из-за длинных майских выходных число сделок на первичном рынке жилья в Московском регионе сократилось на 20% по сравнению с результатом апреля - до 13,2 тыс. С учетом строгих ограничительных мер по коронавирусу в прошлом году, май 2021 года показал рекордный рост спроса в годовом выражении - количество сделок увеличилось в 2,3 раза.

Объем нового предложения в столичном регионе также показал сокращение из-за "короткого" мая - застройщики вывели в продажу 55 корпусов - на 20 меньше, чем в апреле. Соответственно, сократилась и площадь нового предложения - 806 тыс. кв. м против 1 131 тыс. кв. м. В целом в начале июня на первичном рынке недвижимости Московского региона в продаже находятся 64 тыс. квартир и апартаментов - на тысячу больше, чем месяц назад (63 тыс. лотов).