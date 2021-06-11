В Крыму сельским медикам планируют выделить около 80 квартир до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены выделить около 80 квартир медицинским работникам на селе до конца года для сокращения кадрового дефицита в регионе. Также медикам планируют выдавать автомобили, сказал журналистам в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов в ходе пресс-тура, организованного РАН в рамках Года науки.

"Мы 27 квартир в этом году выделяем, и до конца года еще 50 готовы купить. Мы еще там смотрим автомобиль бесплатный давать медицинским работникам и педагогам в сельской местности как дополнительная мера поддержки", - сказал Аксенов.

По его словам, дефицит персонала составляет около 700 врачей, в том числе эндокринологов, педиатров, анастезиологов и невропатологов. Он добавил, что работу по привлечению медицинских работников необходимо проводить в "ручном режиме". "Это задача для главврачей, режим ручного управления. То есть, в больницу нужно звонить, искать, приглашать, заманивать этими условиями", - отметил Аксенов.

В декабре глава комитета по здравоохранению Госсовета Крыма Анна Рубель сообщала ТАСС, что в целом укомплектованность медорганизаций региона врачами составляет 80,4%. Дефицит составляет около 1,5 тыс. человек, из них порядка 600 врачей и более 900 - среднего персонала.