Четыре российских проекта вошли в финал конкурса недвижимости MIPIM Awards

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сразу четыре российских проекта девелопмента вошли в число финалистов престижной международной премии MIPIM Awards. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин в своем Instagram.

"Это госпиталь в Вороновском, проект реконструкции Северного речного вокзала и строительство ЖК Бадаевский в Москве, а также проект "Остров Фортов" в Кронштадте. Поздравляю всех причастных к этим проектам и желаю победы в финале", - написал он.

Как сообщил оргкомитет премии, всего в финал конкурса отобрано 50 проектов из 21 страны. Больше всего проектов у Франции - девять, пять проектов представит Китай, по три - Германия, Великобритания, США, Япония и Дания. Всего к отбору было подано 172 проекта из 36 стран.

"В этом году, помимо обычных критериев, жюри также изучило, как проект адаптируется к последствиям пандемии для жизни, работы, покупок и развлечений людей", - говорится в сообщении.

Победители будут объявлены на церемонии награждения MIPIM Awards в Каннах.

О MIPIM

Международная выставка недвижимости MIPIM и организованный в ее рамках конкурс MIPIM Awards проходит ежегодно в Каннах (Франция). Мероприятие является одним из наиболее авторитетных мировых событий в области недвижимости.

Премия MIPIM Awards, вручаемая в рамках каннской выставки, была учреждена в 1991 году. Награды MIPIM Awards вручают в 11 номинациях. В 2019 году в конкурсе участвовали 200 проектов из 58 стран. Из них в финал прошли 45 заявок из 21 страны.

Впервые в истории конкурса победителем в одной из номинаций стал проект из России - специальный приз жюри MIPIM получил московский парк "Зарядье". В 2020 году выставка не проводилась из-за эпидемии коронавируса.