Сбербанк сообщил, что спрос на загородную ипотеку увеличился в 3,5 раза

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сбербанк выдал почти 2,5 тыс. ипотечных кредитов на загородную недвижимость с января по май 2021 года, это в 3,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса "Домклик" Сбербанка.

"Всего с января по май 2021 года Сбербанк выдал почти 2,5 тысячи ипотечных кредитов на индивидуальные дома. Это в 3,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года", - говорится в материалах.

Интерес россиян к индивидуальным домам растет, этому способствует общее снижение ставок по ипотеке, запуск программ на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а также меры господдержки, прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, с начала 2021 года Сбербанк получил почти в два раза больше заявок на ипотеку на ИЖС, чем в январе - мае прошлого. "Спрос на частные дома также подстегнула пандемия: переход на удаленную работу дал многим простор для выбора места жительства", - приводится его цитата в исследовании.

Согласно исследованию, больше всего кредитов на индивидуальные дома оформлено в Приморском крае, Воронежской области, Республике Коми и в Московской области. Средний размер такого кредита составляет 2,2 млн рублей. При этом ипотеку на индивидуальные жилые дома чаще всего оформляют мужчины - 65% заемщиков, на женщин приходится 35% ипотечных кредитов.

Ранее в пресс-службе Сбербанка сообщали, что за первый квартал 2021 года банк получил более 13 тыс. заявок на ИЖС по различным программам, тогда как годом ранее этот показатель составил чуть более 6 тыс. заявок. За первые три месяца текущего года выдано 1,87 млрд рублей ипотеки на ИЖС, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года более чем в два раза.