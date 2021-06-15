Госдума приняла закон о праве фермеров строить жилой дом на своем участке

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон, который предоставит фермерам возможность строить жилой дом для себя и своей семьи на земельном участке сельскохозяйственного назначения, входящем в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Документ был инициирован группой депутатов во главе с руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым.

Изменениями в Земельный кодекс РФ, в федеральные законы "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" предусматривается возможность строительства, реконструкции и эксплуатации на земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности, одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого не превышает 500 кв. м. и площадь застройки под которым составляет не более 0,25% от площади земельного участка.

При этом образование земельного участка (земельных участков) из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях, если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка, не допускается, за исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд.

Ранее возможность строить и иметь в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства жилые и хозяйственные постройки была предусмотрена законом РСФСР от 22.11.1990 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", отмечается в пояснительной записке. Однако действующее земельное законодательство содержит такое регулирование, которое не позволяет в большинстве случаев крестьянским (фермерским) хозяйствам иметь жилой дом и проживать в непосредственной близости с землями, используемыми в сельскохозяйственном производстве, отмечают авторы документа.