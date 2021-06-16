Число ипотечных сделок в Москве за пять месяцев выросло на 65%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Количество зарегистрированных ипотечных сделок в Москве за первые пять месяцев 2021 года выросло на 65% по сравнению с прошлым годом и превысило 49 тыс. сделок. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"В столичном регионе в январе-мае зарегистрировано максимальное количество ипотек за все время учета статистики - не хватило символических 660 договоров для преодоления очередного порога в 50 тыс. сделок. Пока, это наивысший показатель для первых пяти месяцев даже с учетом майских праздничных дней, наличие которых, как и в ситуации со "вторичкой", отразилось в разнице с апрелем на 24%", - приводятся в релизе слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Показатель ипотечных сделок с жильем за январь-май 2021 года превышает на 38,5% данные по 2019 году.

В мае зарегистрировано более 9,8 тыс. ипотечных сделок, что в четыре раза превышает показатель прошлого года, когда в столице действовали ограничения из-за пандемии, и на 47% - результаты допандемийного мая 2019 года. "Никогда еще май не закрывался с результатом почти 10 тыс. ипотек, ранее максимальный рубеж в 7 тыс. мы устанавливали 2018 году", - добавил Майданов.

Кроме того, за первые пять месяцев 2021 года по программе льготной ипотеки на новостройки заключено 26 тыс. сделок на 161,4 млрд рублей, а отдельно в мае - 4,7 тыс. договоров на 31,7 млрд рублей, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Доля Москвы среди российских регионов стабильна и на начало июня составляет 27,9%", - сказал он.