Продажи в новостройках Москвы за пять месяцев выросли на 64%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 54,8 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в январе-мае 2021 года, что на 64% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"С начала года общее число договоров участия в долевом строительстве составило 54 852, это на 64% больше прошлогоднего значения (33 390) и на 22% выше уровня первых пяти месяцев 2019 года (44 805)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в мае 2021 года зарегистрировано 10,6 тыс. сделок на рынке жилой и нежилой недвижимости. Это в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (3,9 тыс. сделок), а также на 12% превышает уровень мая 2019 года (9,4 тыс. сделок).

"Несмотря на то, что по сравнению с апрелем в мае количество зарегистрированных договоров долевого участия снизилось на 16%, общая позитивная тенденция на рынке новостроек сохраняется. В целом в январе-мае рубеж в 50 тысяч преодолен, максимум в аналогичном периоде мы фиксировали два года назад - около 45 тыс. ДДУ", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Он добавил, что в июньских показателях ожидается первая ответная реакция участников рынка недвижимости на ряд мер, среди которых повышение ключевой ставки ЦБ РФ и новые условия льготного ипотечного кредитования.