Цифровые личные кабинеты обманутых дольщиков появятся в России до 1 октября

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Личные кабинеты обманутых дольщиков в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) должны быть созданы до 1 октября 2021 года, сообщил в четверг журналистам гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

сделаем все, чтобы как можно быстрее решить проблему долгостроев

Глава Фонда дольщиков: сделаем все, чтобы как можно быстрее решить проблему долгостроев

"Сейчас мы будем развивать единую информационную систему жилищного строительства. Мы подписали с ее оператором ДОМ.РФ соглашение со сроками, что до 1 октября они все эти изменения должны запрограммировать, внедрить. Там будут личные кабинеты региональных фондов, арбитражных управляющих и информирование населения", - сказал Тимофеев.

Ранее в интервью ТАСС он сообщал, что дольщики смогут самостоятельно зарегистрироваться в ЕИСЖС, загрузив платежные документы, акты приема-передачи и договоры. Это поможет достоверно выяснить, сколько на самом деле сегодня в России насчитывается пострадавших граждан. Кроме того, через личные кабинеты планируется выплачивать им компенсации. Таким образом, платформа будет работать по типу сайта госуслуг, отмечал глава Фонда дольщиков.

Личные кабинеты арбитражных управляющих, по его словам, позволят автоматизировать работу и сократить сроки подготовки и передачи документов в Фонд дольщиков. Власти регионов в своем личном кабинете будут размещать дорожные карты по проблемным объектам. С помощью этого можно будет контролировать срок их выполнения.

Единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф) создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ. Все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать в системе все документы по строительству.