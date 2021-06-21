Набиуллина: повышение ставки по льготной ипотеке снизит ажиотажный спрос на жилье

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Повышение ставки по льготной ипотеке до 7% снизит ажиотажный спрос на жилье, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Комсомольская правда".

"Мы долго это обсуждали. Принято очень взвешенное решение. Снижение предельной суммы кредита (до 3 млн рублей) снизит спрос в крупнейших городах. А повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню. Благодаря этому ажиотажного спроса не будет. И он перестанет так сильно влиять на цены", - сказала она.

Набиуллина отметила, что бум на рынке жилья, вызванный льготной ипотекой, отражается в смежных отраслях, растет спрос на мебель и стройматериалы. При этом наблюдается рост цен, так как предложение не успевает удовлетворить спрос. "Как мне кажется, почти кратное изменение цен на ряд товаров носит временный характер. Это может означать, что цены будут снижаться, а может - что просто прекратится такой быстрый рост цены. Дефляция - снижение цен - по отдельным товарам случается", - сказала она, приведя в пример снижение цен на смартфоны, телевизоры, планшеты в 2017-2019 годах.

Ранее президент Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%, а предельную сумму кредита - в размере 3 млн рублей.