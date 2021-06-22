Число сделок со счетами эскроу на рынке новостроек Москвы за год увеличилось в 4,5 раза

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число сделок с использованием счетов эскроу на рынке новостроек Москвы в мае 2021 года увеличилось в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В мае 2021 года зарегистрировано 6 782 договора участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов. В годовом выражении значение увеличилось в 4,5 раза (+355%) - в мае 2020 года было зафиксировано 1 488 подобных ДДУ (договоров долевого участия)", - говорится в сообщении.

Всего в январе-мае 2021 года с использованием счетов эскроу оформлено 35,3 тыс. сделок, что в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (11,0 тыс.).

В годовом выражении отмечается стабильный прирост числа ДДУ с применением счетов эскроу, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "В среднем по договорам, оформленным по счетам эскроу, доля 64% от общего количества ДДУ сохраняется и не падает с начала года. Пока максимальное значение в 69% нами было отмечено в апреле текущего года", - приводятся в сообщении его слова.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", с 2023 года все ДДУ должны регистрироваться по счетам эскроу.