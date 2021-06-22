В Республике Марий Эл полностью решили проблему обманутых дольщиков

ТАСС, 22 июня. Разрешение на ввод в эксплуатацию последнего долгостроя, строительство которого на средства дольщиков было начато 20 лет, получено в Марий Эл, тем самым проблема обманутых дольщиков в регионе полностью решена. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте администрации главы региона.

"Сегодня получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по улице Красноармейская в Йошкар-Оле. Этот объект стал последним долгостроем в республике, где были вложены средства участников долевого строительства", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, с момента заключения договора до сегодняшнего дня прошло 20 лет, а после ликвидации застройщика объект на долгое время был "заморожен", и в реестре обманутых дольщиков находились пять граждан.

"Сегодня в республике важное событие для всех жителей этого микрорайона. По этому дому в 2001 году был заключен первый договор на долевое строительство. Фраза "обманутые дольщики" в республике может больше не произноситься: теперь у нас нет обманутых дольщиков. В 2018 году 17 участников долевого строительства получили денежные компенсации, сегодня подписан акт ввода, и еще пять человек получают квартиры. Таким образом проблема обманутых дольщиков в Республике Марий Эл, надеюсь, будет закрыта навсегда", - цитирует пресс-служба слова главы Марий Эл Александра Евстифеева.

В Марий Эл в 2018 году был принят закон "О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Республики Марий Эл и чьи права нарушены". На тот момент в регионе насчитывалось три таких дома, в общей сложности удалось восстановить права более 100 обманутых дольщиков.