Власти Приамурья оценят эффективность ИЖС для расселения аварийного фонда в селах

ТАСС, 23 июня. Власти Амурской области оценят эффективность индивидуального жилищного строительства для реализации программы по расселению аварийных домов в селах. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов, слова которого приводит его пресс-служба на официальном сайте правительства области. Такое поручение Орлов дал региональным министерствам.

"На сельских территориях при переселении из ветхого и аварийного жилья нужно рассмотреть возможность деревянного домостроения. Сейчас это направление у нас практически не отработано. Строительство малоэтажных деревянных домов может дать снижение стоимости квадратного метра, ускорит реализацию программы и, возможно, окажется интересно для самих переселенцев из аварийного фонда", - приводятся в сообщении слова Орлова.

До конца года в Амурской области осталось переселить из аварийного жилья по плану около 600 человек. Эту задачу планируется решить за счет ввода в эксплуатацию двух многоквартирных домов на 4 тыс. квадратных метров в поселке Прогресс, двух домов в городе Сковородино, а также выкупа жилых помещений у жителей аварийного фонда в Архаринском, Магдагачинском и Октябрьском районах. Кроме этого, будет закуплено жилье на вторичном рынке.

Всего за 2019-2021 годы в Приамурье по программе необходимо расселить 39,4 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 2,2 тыс. человек. Новое жилье получили уже 1,6 тыс. человек. С 2019 по 2025 год необходимо расселить в общей сложности 118,4 тыс. квадратных метров аварийного жилья, это 6,8 тыс. человек. Объем финансирования на эти цели составит 6,7 млрд рублей. Программа по переселению из аварийного жилья реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Отмечается, что основной проблемой, которая тормозит в Приамурье реализацию программы переселения, является дефицит жилья в Свободном, Благовещенске и Благовещенском районе. Помимо этого, наблюдается постоянный рост стоимости квадратного метра.