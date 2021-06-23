Более 30 социальных объектов построят в Новой Москве до конца 2021 года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Свыше 30 социальных объектов введут в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы до конца нынешнего года. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"В 2021 году у нас по плану построить и ввести 31 объект. Сегодня мы практически ни по одному из них не видим срывов и проблем в том, что они будут введены. В среднем 10 объектов в год, а тут получается 30 объектов в текущем году", - сказал Жидкин.

Он отметил, что за девять лет в ТиНАО построили более 90 социальных объектов, в том числе 19 школ, 56 детских садов и 15 объектов здравоохранения. "В ближайшие три года мы не планируем снижать темпов. У нас, включая этот год и 2022-2023, 110 социальных объектов мы планируем построить", - добавил Жидкин.

К Москве 1 июля 2012 года были присоединены новые территории общей площадью 148 тыс. га в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области. Площадь Москвы выросла в 2,5 раза.