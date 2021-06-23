Девелопер ФСК и IKON Development вложат 40 млрд руб. в ЖК бизнес-класса около "Сколково"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний ФСК и IKON Development планируют вложить до 2027 года около 40 млрд рублей в строительство жилого комплекса бизнес-класса "Заречный квартал" в поселке Заречье Подмосковья около инновационного центра "Сколково". Об этом сообщил журналистам в среду директор проекта "Заречный квартал" Александр Галстян на презентации проекта ЖК.

"Объем инвестиций составит порядка 40 млрд рублей", - сказал он.

Всего на территории 22 га поселка Заречный Одинцовского района Подмосковья будет возведено 15 жилых корпусов на 190 тыс. кв. м жилой застройки. Строительство будет идти в пять очередей, предположительно до 2027 года. Из объектов социальной инфраструктуры в жилом комплексе планируется построить школу и два детских сада. Первую очередь застройки планируется реализовать до 2023 года. Так, на территории 4,5 га будет построено 51 тыс. кв. м жилья, или 1,2 тыс. квартир.

IKON Development выступает техническим заказчиком и владельцем земельного участка, на котором будет расположен жилой комплекс. В то же время девелоперский цикл проекта будет полностью сопровождать группа компаний ФСК, отметила коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.

Группа компаний ФСК реализует объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Калужской областях. Компания занимает 7 место по объекту строящегося жилья в России, по данным Единого ресурса застройщиков. Сегодня в стадии строительства компании находится более 1,18 млн кв. м.

IKON Development реализует жилищные проекты в Москве и Подмосковье с 2014 года. Компания занималась реставрацией объекта культурного наследия - здания прачечной дома Наркомфина на Новинском бульваре в столице.