В Минстрое сообщили, что до 80% услуг ЖКХ должны оплачиваться онлайн к 2030 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Доля жилищно-коммунальных услуг, оплаченных онлайн, должна достичь 80% к 2030 году, сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ России Александр Козлов на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Что касается как жилищных, так и коммунальных услуг, в целом сейчас, по информации от субъектов Российской Федерации, чуть больше 30% оплачивается онлайн. Наша цель - сделать так, чтобы эта цифра к 2030 году приблизилась к 80%", - сказал Козлов. Он не исключил, что показатель может быть достигнут раньше.

Вместе с этим, по словам замминистра, доля онлайн-собраний жильцов многоквартирных домов должна к 2030 году достичь 80%, однако пока она составляет всего 4%. Кроме того, все районные и городские дежурные диспетчерские службы в России должны быть подключены к единой системе мониторинга инцидентов и аварий ЖКХ, сейчас этот показатель составляет 97%. К 2030 году также должен быть полностью заполнен цифровой реестр аварийного жилья. В настоящее время в него внесено 77% аварийного жилого фонда.

Замминистра отметил серьезное развитие государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). По его словам, качество данных системы с начала года выросло на 70%.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня в крупном деловом центре России - Нижегородской ярмарке. Участники обсуждают сценарии развития технологий в стране до 2025 года. Это первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации", развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности. ТАСС - информационный партнер конференции.