Число ипотечных сделок в новостройках в Москве за пять месяцев выросло вдвое

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Более 28 тыс. ипотечных сделок с недвижимостью в новостройках зарегистрировано в Москве с января по май, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В январе - мае 2021 года зарегистрировано 28 278 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на первичном рынке недвижимости с использованием кредитов - почти в два раза (+94%) больше, чем за аналогичный период годом ранее (14 602)", - говорится в сообщении.

При этом в мае 2021 года зарегистрировано 5,4 тыс. ДДУ в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитов. Это в 2,6 раза больше, чем за май прошлого года. Однако по сравнению с апрелем 2021 года произошло снижение на 18%. Средняя же доля недвижимости в новостройках, купленных в ипотеку, с начала года составляет 51%.