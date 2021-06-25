Банк ДОМ.РФ начал принимать заявки на семейную ипотеку от заемщиков с первенцем

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ начал принимать заявки на оформление семейной ипотеки по ставке от 4,7% по новым условиям - от заемщиков с первым ребенком, рожденным после 2018 года, сообщила в пятницу пресс-служба банка.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в начале июня предложил распространить действие семейной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке до 6%.

"Мы хотим заранее подготовиться к выходу постановления правительства, и с сегодняшнего дня начали принимать заявки на оформление льготных кредитов по новым условиям. Расширение программы позволит помочь большему количеству семей в улучшении жилищных условий. По предварительным расчетам, спрос на продукт в нашем банке увеличится вдвое", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова.

На сегодняшний день банк выдал 12,5 тыс. льготных кредитов по программе семейной ипотеки на сумму свыше 34,7 млрд рублей.

Первым банком, который начал прием заявок на семейную ипотеку с обновленными условиями до выхода постановления правительства, стал ВТБ.

Семейная ипотека

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению Путина. Сейчас она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. В апреле правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка.

Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.