Эксперты сообщили о замедлении роста цен на недвижимость в Сочи

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Рост цен на жилье в Сочи в июне 2021 года замедлился, но не остановился, рынок регулируют два разнонаправленных фактора - переоцененность недвижимости и востребованность курорта в пандемию. Такое мнение ТАСС высказали в пятницу опрошенные эксперты.

За пандемию цены на сочинскую недвижимость выросли в два-три раза и достигли пика в результате повышения востребованности курорта, в отдельных случаях они доходят до 1 млн рублей за квадратный метр, сообщила ТАСС генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова. "Если недвижимость выходит на такой уровень цен, то это совершенно другая целевая аудитория, у которой другой запрос на качество продукта. Несоответствие качества заявленной цене может в конечном итоге привести к стагнации и коррекции цены до адекватных значений", - сказала она.

Максимальный рост цен как на первичном, так и на вторичном рынке, отмечался в феврале-марте этого года, когда цены менялись по несколько раз за день, рассказал ТАСС директор федеральной компании "Этажи" в Сочи Павел Быков. "Особо популярные локации в марте в течение дня росли в цене на 30-50 тыс. рублей за квадратный метр, студия 30 кв. м за день могла вырасти на 1,5 млн рублей. Сейчас рост цен замедлился в обоих сегментах", - сказал он.

В частности, по данным генерального директора Nedvex Юлии Галимовой (компания специализируется на девелопменте и консалтинге девелоперских проектов в Сочи), в феврале 2021 года цена за квадратный метр в Сочи в среднем составляла 187 тыс. рублей - это на 42,4% выше показателя в феврале 2020 года. Показатель в марте 2021 года по сравнению со значением в марте 2020 года вырос на 57,5% и составил 210 тыс. рублей за квадратный метр.

На вторичном рынке Сочи собственники объектов, которые изначально установили неадекватные цены на недвижимость, начали снижать стоимость, дисконт может составить в среднем 5-10%, однако профессиональные игроки рынка - застройщики - держат цены на месте или повышают, отметил, в свою очередь, эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков. По словам собеседника агентства, пока случаи снижения цен единичны и они связаны с изначально неверным ценообразованием, при этом средняя стоимость квадратного метра в Сочи сегодня составляет 300 тыс. рублей.

Глобальный рост цен отсек часть желающих купить в Сочи недвижимость, но есть и другая категория людей, которые понимают, что ждать снижения цен бессмысленно, считает заместитель генерального директора компании "Оникс-Недвижимость" Алексей Мальцев. "По нашим прогнозам, рост цен сохранится. Возможно, он будет уже не таким пиковым, а постепенным. Все сходятся на том, что рано или поздно ценник на недвижимость Сочи возрастет до 500 тыс. рублей за квадратный метр минимально, далее уже сложно сказать. Но уже сейчас нас не удивить объектами с ценой за 1 млн рублей за кв. м и выше, и на такие варианты есть спрос", - сказал он ТАСС.