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Прямая линия с президентом РФ
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Путин пообещал разобраться с поборами при переселении из аварийного жилья

Переселение должно сопровождаться поддержкой дальнейшей эксплуатации жилья, подчеркнул президент

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Переселение из аварийного жилья в новостройки не должно сопровождаться необоснованными дополнительными выплатами. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

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Житель поселка Демьянка Тюменской области пожаловался президенту на необоснованную доплату при переселении из аварийного жилья в новое.

"Я понимаю вас, когда я был неоднократно, посещал аварийное жилье, в котором люди живут, конечно, большое счастье, когда из этих трущоб люди перебираются в нормальное жилье. Но это должно сопровождаться не поборами, а должно сопровождаться поддержкой дальнейшей эксплуатации этого жилья. Думаю, так будет и в этом случае. Обязательно с этим разберемся", - сказал президент.

Путин добавил, что руководство страны обязательно с этим вопросом поработает. "Во всяком случае, выясним все, что происходит по этому направлению", - отметил президент.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что почти 60 тыс. россиян переселены из аварийного жилья с начала 2021 года, общая площадь расселенного жилья составила более 1 млн кв. м. Он отмечал, что план 2021 года уже выполнен наполовину.

Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, план расселения из аварийного жилья на территории России выполнен более чем на 200% в 2019-2020 годах.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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