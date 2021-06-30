Путин заявил, что введение льготных механизмов не должно влиять на рост цен на жилье

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Введение программы льготного ипотечного кредитования не должно влиять на рост цен на жилье, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии в среду.

"Я обращал на это внимание на одном из заседаний правительства. Говорил, что мы должны иметь в виду, что, когда вводим льготные механизмы, должны следить за тем, чтобы соответствующим образом рынок к этому относился, в данном случае строительный рынок, чтобы это не было фактором роста цен. Но, к сожалению, это в некоторой степени неизбежно, это связано с предложением и потребностями граждан", - сказал Путин.

По словам Путина, введенная в России льготная ипотека на новостройки сыграла положительную роль, ее возможностями воспользовались свыше 500 млн человек.

"Льготная ипотека сыграла свою положительную роль. Строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось. Этой нормой смогли воспользоваться свыше 500 млн человек", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что ввиду высокой востребованности этой программы было принято решение продлить ее. Он также напомнил, что совсем недавно было принято решение расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.

"Надеюсь, что расширение льготирования пойдет на пользу, люди смогут этим воспользоваться. На Дальнем Востоке для определенных групп граждан действует суперльготная ипотека в 2%. Поэтому надо увеличивать предложение на рынке, следить за ценой стройматериалов, другой продукции", - сказал глава государства.

Путин добавил, что у стройотрасли России остались проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы. "Во время пандемии мы подзакрыли доступ рабочей силы из бывших республик Советского Союза, в том числе Средней Азии, что тоже повлияло на стоимость жилья", - отметил президент.

О льготной ипотеке

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять в 3 млн рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но затем кабмин продлил ее до 1 июля 2021 года.