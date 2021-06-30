Белгородские власти стабилизируют цены на недвижимость за счет жилья по льготной цене

ТАСС, 30 июня. Власти Белгородской области планируют решить проблему роста стоимости жилья, озвученную в среду во время ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, за счет увеличения темпов строительства, в том числе многоквартирных домов по льготной цене. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

В среду на прямую линию к главе государства обратился один из жителей Белгородской области, сообщивший о значительном увлечении цен на жилье в регионе после введения в 2020 году программы льготной ипотеки. Так, например, стоимость одной и той же квартиры в Белгороде за последний год выросла с 1,5 до 3,5 млн рублей.

"Меры по стабилизации стоимости 1 кв. метра многоквартирного жилья: увеличение темпов строительства многоквартирного жилья, продление программы льготного ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, а также региональные меры поддержи строительства многоквартирного жилья - проект "Новая Жизнь". В рамках данного проекта молодые специалисты и их семьи приобретают жилье по льготной цене", - сказал Гладков.

За счет регионального проекта молодые специалисты смогут купить жилье в Белгородской области по цене на 37% ниже рыночной стоимости - 49 тыс. рублей за 1 кв. м. По информации департамента строительства региона, после введения программы льготной ипотеки в течение 2020 года и первого полугодия 2021 года стоимость многоквартирного жилья на территории Белгородской области выросла на 16,4%. Также на рост стоимости жилья повлияло резкое увеличения цен на строительные материалы.