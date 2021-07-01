Росимущество сообщило о резерве в 50 участков для жилстроительства в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области, в административном центре которой имеется дефицит земельных участков для жилой застройки, имеет в резерве около 50 участков на территории области под жилищное строительство. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС руководитель управления Олег Галлямов.

В декабре 2020 года власти Новосибирской области заявили о дефиците земельных участков для жилой застройки в Новосибирске, уточнив при этом, что их хватит на ближайшие два-три года. Чтобы решить проблему, регион резервирует под строительство находящиеся в ведении федерального центра неосвоенные земли без жилищных коммуникаций, на возведение которых требуются средства федерального бюджета.

"В резерве [у Росимущества] есть земельные участки, которые планируется предоставить через ДОМ.РФ. По площади не смогу просчитать, но это порядка 50 участков в различных категориях. Не только в городе Новосибирске, но в районах области. Мы готовы их передавать без всяких проблем", - сказал он.

Галлямов отметил, что эффективность использования земельных участков под жилищное строительство не очень высока. В прошлом году в собственность субъекта было передано более 100 га земли, однако ни одна из территорий пока не вовлекалась в жилищное строительство. Он добавил, что на протяжении 5-6 лет ведомство регулярно передает участки ДОМ.РФ, однако в хозяйственный оборот вовлекается лишь малая доля. Часть земли при этом возвращается в казну как неиспользованная под жилищное строительство.

"С чем это связано? Возможность вовлечения в жилищное строительство участков сейчас усложнилась некоторыми ограничениями по линии градостроительного законодательства. Просто взять для строительства 100 га земли и некоторое количество лет невозможно. Есть ограничения для застройщиков, которые должны брать реальную площадь и реально застраивать ее, чтобы не получалось, что с задачей не справились, и огромная территория оказалась брошена. Застройщики стали осторожнее себя вести", - сказал Галлямов.