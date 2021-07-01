Около 5,4 млн кв. м недвижимости построили в Москве за полгода

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московские строители выполнили более чем половину годичного плана по возведению жилой и нежилой недвижимости, введя в эксплуатацию около 5,4 млн кв. м., сообщил в четверг на Московском урбанистическом форуме заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"За первые полгода мы ввели порядка 5,4 млн кв. м недвижимости, из них 2,5 млн кв. м жилой недвижимости, несмотря на пандемию и все сложности. В принципе, мы уже по жилой недвижимости, больше чем половину плана исполнили. Суммарно мы ожидаем строительство порядка 8,5 млн кв. м недвижимости - коммерческий, производственной и так далее. В планах у нас обеспечить порядка 4 млн кв. м жилой недвижимости", - сказал Бочкарев.

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке форума в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.