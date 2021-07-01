Власти Москвы сообщили, что около 60% объектов в городе строят с помощью счетов эскроу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Около 60% строительных проектов в Москве реализуется с применением счетов эскроу. Об этом сообщила в четверг на сессии Московского урбанистического форума председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства хранятся на счетах эскроу, строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. С 2023 года все договоры долевого участия должны регистрироваться по счетам эскроу.

"Отрасль постепенно, как и планировалось, переходит на счета эскроу. Сегодня порядка 60% проектов реализуется со счетами эскроу и чуть больше 30% - по старой схеме. <...> В Москве много проектов, в Москве прядка 30 млн кв. м жилья ежегодно строится", - сказала она.

Пятова отметила, что интерес застройщиков к возведению жилья в Москве не угаснет. "В 2019 году за первые шесть месяцев мы одобрили 6,09 млн кв. м, за шесть месяцев 2020 года - 3,62 млн кв. м и за шесть месяцев этого года - 9,74 млн кв. м. [жилья]. Прошлогоднее снижение было понятно, мы сидели все на карантине, в этом году у нас резкий подъем", - рассказала она.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.

В новость внесена правка (16:04 мск) - передается с изменением объемов строительства в 4-м абзаце.