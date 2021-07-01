На севере Москвы появятся 13 детсадов и 10 школ в рамках проекта "Индустриальные кварталы"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Строительство 13 детских садов и 10 школ, а также шести спортивных комплексов запланировано на севере Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского урбанистического форума в четверг.

"Общая площадь комплексного развития по 20 проектам составит более 278 га. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит почти 1,4 трлн рублей. Помимо общественно-деловой и жилой застройки на месте бывших промзон появятся новые высокотехнологичные предприятия, а также объекты социальной инфраструктуры. Так, там будут возведены 13 детских садов, 10 школ и шесть спортивных комплексов", - сказал Ефимов.

Проекты будут реализованы в 11 из 16 районов САО, в их числе - Коптево, Западное Дегунино, Хорошевский, Ховрино, Дмитровский и другие районы.

В общей сложности в рамках проекта "Индустриальные кварталы" будут возведены 90 социальных объектов: среди них не менее 40 школ и 50 детских садов. Кроме того, планируется построить 27 физкультурно-оздоровительных комплексов.

"Работа в этом направлении уже началась. В рамках первого договора по комплексному развитию территории бывшей промзоны "Октябрьское поле", подписанного летом прошлого года, ведется строительство школы на 800 учащихся. Проект здания включает все необходимое: от учебных классов до лаборантских и студии хореографии. Также в нем предусмотрены лифты и возможность доступа во все помещения для маломобильных граждан", - добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, в настоящий момент завершено обустройство площадки, закладывается фундамент. Открыть школу планируется 1 сентября 2023 года. Кроме того, в рамках проекта согласовано строительство первого детского сада.

О форуме

Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.