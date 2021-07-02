Девять новых спортивных комплексов появятся в Москве в 2022 году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Девять некапитальных спортивных объектов на земельных участках общей площадью более 5 га должны появиться в шести административных округах Москвы уже в первой половине 2022 года, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в пятницу.

"За шесть месяцев текущего года реализованы права на размещение некапитальных спортивных объектов на девяти земельных участках общей площадью 5,66 га. Сумма ежегодных платежей по договорам составит более 18,3 млн рублей. Для сравнения в 2020 году, когда стартовали такие торги, было заключено 14 соглашений на право размещения спортивных комплексов, которые должны появиться уже в этом году", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Городские торги для инвесторов, которые планируют создать современную спортивную инфраструктуру, начались в 2020 году. Это аукционы на право размещения некапитальных спортивных объектов - легковозводимых конструкций без фундамента. Их можно подключать к сетям электроснабжения, водопровода, канализации и теплоснабжения. Договоры заключаются на 49 лет, а начальная цена лотов исчисляется из ставки в 0,05% от кадастровой стоимости участка.

Победитель аукциона может самостоятельно выбрать тип легковозводимого спортивного сооружения из утвержденного списка в 25 позиций: от физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным залом или ледовым катком до базы гребных видов спорта, регбийного поля или корта для падел-тенниса.

"Земельные участки, где в соответствии с заключенными в этом году договорами должны быть размещены некапитальные спортивные объекты, находятся в шести административных округах: по одному на севере, юге, западе столицы и в Зеленограде, а также два на востоке города и три в Новомосковском административном округе. Самый большой из них - площадью 1,08 гектара - в ЮАО, на улице Академика Янгеля. А самый маленький - 0,1 гектара - в Новомещерском проезде на Западе столицы", - уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Срок установки сооружения - не позднее одного года с момента подписания соглашения. Дизайн, архитектурные и конструктивные решения, а также размещаемое в комплексах оборудование согласовывается департаментом спорта.