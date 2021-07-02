Эксперт предложила поощрять скидками за коммуналку контролирующих капремонт собственников

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Собственники квартир, которые уполномочены общим собранием собственников жилья в многоквартирном доме контролировать ход проведения капитального ремонта, могли бы получать скидки по коммунальным платежам. Такое мнение высказала в пятницу член совета партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева на Московском урбанистическом форуме.

"Надо продумать систему поощрения, в том числе предоставлять скидки на оплату газа, ЖКУ, потому что это люди, которые вкладывают в свой дом много сил и времени", - сказала она на сессии "Капитальный ремонт как стиль жизни. Секреты молодости городов".

По словам Разворотневой, главным действующим лицом в доме является собственник, без его активного участия контроль в доме будет недостаточно полным.

Поощрять активных собственников уже сейчас можно в любой форме, для этого не требуется каких-то разрешений или изменений нормативной базы, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Это может быть организовано через советы многоквартирного дома по договоренности с управляющей организацией. Если превращать это в формат официальных выплат, то не исключено, что это спровоцирует соседские конфликты. Наиболее наглядно это проявляется в спорах о размере зарплаты председателя ТСЖ - наиболее активного собственника в доме. Вместе с тем, поощрения могут применяться в отношении добросовестных плательщиков, как сегодня это делается расчетными центрами в регионах через систему кешбэка за оплату услуг ЖКХ", - сказал собеседник информагентства.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.