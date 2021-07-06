Сбербанк запустил льготную ипотеку на строительство частного дома под 6%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сбербанк запустил льготную ипотечную программу на строительство индивидуального жилого дома с минимальной ставкой 6%, которую будет субсидировать ДОМ.РФ, сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Сбербанк присоединяется к программе ДОМ.РФ по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство. <...> Срок действия программы - до 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

По условиям программы, разработанной ДОМ.РФ, максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования - 20 лет, первоначальный взнос - 20%.

Строительством дома по договору подряда должна заниматься организация из списка рекомендованных банком, сейчас их 65. Программа также распространяется на дома, которые застройщик возводит за счет банковского кредита. По таким проектам минимальная доступная ставка составит 4,6% годовых с учетом дисконта в рамках комплексного предложения банка для застройщиков и покупателей.

При строительстве жилого дома с привлечением подрядчика в качестве обеспечения оформляется залог земельного участка, на котором планируется строительство. Дополнительного обеспечения на время строительства не потребуется, если сумма кредита не превысит 3 млн рублей, а для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 6 млн рублей, либо если дом и земля будут приобретены у застройщиков, находящихся на проектном финансировании.