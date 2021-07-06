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Не успевшие получить субсидии на жилье жители Курганской области получат 100 млн рублей

Средства выделят из бюджета региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Курганской области выплатят из бюджета почти 100 млн рублей жителям региона, не успевшим получить субсидии на жилье из-за изменения условий. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на своей станице в "ВКонтакте".

"В неясной ситуации оказались граждане, которые покупали квартиру еще до вступления в силу новых правил. Они не успели получить субсидию в КИЖК <…> Дал поручение ситуацию поправить - субсидии выплатить. Это будет стоить бюджету почти 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Губернатор пояснил, что в регионе гражданам, которые покупают квартиры в области в ипотеку, выдают 300 тыс. рублей, возвращая первый взнос через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию (КИЖК). По условиям программы, жители должны купить квартиры у аккредитованных застройщиков. Несколько месяцев назад изменились условия аккредитации строительных фирм, старые условия действовали до 1 июля.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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