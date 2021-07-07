Спрос на медицинскую ипотеку Банка ДОМ.РФ вырос вдвое во II квартале

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ выдал льготную медицинскую ипотеку 3 тыс. работников системы здравоохранения с момента запуска программы в мае 2020 года, во втором квартале 2021 года спрос в рамках программы удвоился. Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

Медицинская ипотека - социальная программа Банка ДОМ.РФ, запущенная в целях поддержки медиков в мае прошлого года. Медработники оформляют кредиты по ставке от 6,7%. Программа действует до конца 2021 года.

"Во втором квартале 2021 года было выдано 300 кредитов на сумму 570 млн рублей. Это в два раза больше, чем во втором квартале 2020 года (140 кредитов на 280 млн рублей)", - рассказали банке.

В целом с помощью программы жилищные условия улучшили уже около 3 тыс. медиков, объем кредитования превысил 6 млрд рублей. При этом во втором квартале 2021 года наибольший прирост по объемам кредитования показала Самарская область - в 5,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В пятерку лидеров также вошли Москва (рост в четыре раза), Санкт-Петербург (3,5 раза), Краснодарский край (почти в три раза), а также Нижегородская и Свердловская области.

Программа востребована как среди сотрудников государственных медучреждений, так и частных клиник, кредиты выдаются всем работникам системы здравоохранения независимо от категорий и наличия высшего медицинского образования, рассказал директор ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин. По его словам, в основном с помощью медипотеки клиенты рефинансируют взятые в других банках кредиты по более низкой ставке - на перекредитование приходится свыше 80% выдач. "Покупка готового жилья занимает около 15%, строящееся жилье - около 5%. Это обусловлено тем, что спрос на новостройки в основном реализовывался с помощью другой социальной программы - льготной ипотеки на новостройки с господдержкой", - цитирует его пресс-служба.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.

В новость внесена правка (14:21 мск) — передается с исправлением отчетного периода в заголовке, верно - во II квартале.