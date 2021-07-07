Путин поручил проверить соблюдение законодательства при переселении в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить соблюдение требований жилищного законодательства при переселении жителей тюменского поселка Демьянка. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

30 июня житель поселка Демьянки Тюменской области Тарлан Тагиров и другие жители села на ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным рассказали, что в феврале и апреле нынешнего года они получили платежные квитанции на сумму от 40 тыс. до 70 тыс. рублей. Жители также заявили, что при переселении из аварийного жилья им пришлось заплатить около 300 тыс. рублей, чтобы получить новые квартиры. Президент пообещал разобраться в ситуации.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации проверить соблюдение требований жилищного законодательства Российской Федерации при переселении жителей поселка Демьянка Уватского района Тюменской области из аварийного жилищного фонда, в том числе в части обоснованности начислений платежей за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров сообщил, что жители поселка Демьянка были переселены из аварийного жилья согласно законодательству.