Ростовские обманутые дольщики получат жилье или возмещение до конца 2024 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Обманутые дольщики из Ростовской области получат до конца 2024 года либо свои квартиры, либо возмещение. Об этом в среду сообщил журналистам директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

"Всего таких граждан (обманутых дольщиков - прим. ТАСС) около 3 тыс. Каждый объект рассмотрели. Определили срок, что до конца 2024 года каждый гражданин должен получить либо квартиру, либо возмещение, что положено по закону", - сказал Тимофеев.

В ходе встречи, которая состоялась в среду, глава фонда обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым механизмы, которые применяются регионом для защиты прав участников долевого строительства. "Примерно 1,5 тыс. граждан будем защищать мы, 1,5 тыс. граждан останутся на плечах Ростовской области", - отметил Тимофеев. Он добавил, что до конца года будут приняты решения по минимум 15 объектам, в которых права обманутых дольщиков будут восстанавливаться за счет субъекта. "Мы смотрим у себя 33 объекта, до конца года мы должны принять на наблюдательном совете все решения, чтобы в следующем году мы уже перешли к исполнению", - сказал директор фонда.

Губернатор Ростовской области напомнил, что с 2016 года власти региона помогли восстановить права более чем 5 тыс. обманутых дольщиков. "Задача текущего года - более 2 тыс. человек должны быть обеспечены жильем и поддержаны, и мы должны их исключить из обманутых дольщиков", - сказал Голубев, отметив, что сегодня проблемные объекты есть в 11 муниципалитетах региона.

По словам губернатора, решение проблемы обманутых дольщиков будет учтено при работе над бюджетом Ростовской области на 2022-2024 годы.